La Juventus potrebbe rivoluzionare completamente il suo attacco. Via la coppia Higuain-Dybala, dentro l’attacco veloce con Martial o Morata

La Juventus potrebbe cedere la coppia Higuain–Dybala? Difficile ma non impossibile. I due attaccanti bianconeri hanno mercato e dopo il Mondiale potrebbero anche incrementare il loro valore. La Joya, che parte però dalla panchina, almeno nei piani di Sampaoli è considerato il vice-Messi, e potrebbe avere poco spazio, potrebbe toccare quota 200 milioni in caso di un Mondiale da favola. Il Pipita potrebbe partire in caso di offerta da 60-65 milioni ma con un Mondiale da grande bomber le offerte potrebbero raggiungere picchi più alti.

La Juventus potrebbe rivoluzionare il suo attacco e non pensa solo a Mauro Icardi. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri hanno un ‘piano M’ in caso di addio di Dybala e/o Higuain, ma soprattutto in caso di addio del Pipita: Allegri vorrebbe cambiare strategia, puntando su un altro tipo di centravanti. La Juve potrebbe puntare sul centravanti veloce e potrebbe accogliere uno tra Alvaro Morata e Anthony Martial. Se i due attaccanti bianconeri saranno protagonisti in Russia faranno aumentare pretendenti e quotazioni di mercato e Marotta definirà le strategie bianconere di conseguenza. La Juve potrebbe avere Mandzukic come centravanti e uno tra Martial e Morata in alternativa, per permettere ad Allegri di cambiare strategia anche a gara in corso.