Higuain via dalla Juve. Il retroscena: ecco come nasce l’idea dell’addio

Il centravanti argentino della Juventus potrebbe andare via. Ecco i retroscena sul possibile addio di Higuain

Gonzalo Higuain lascia la Juventus? Le voci di calciomercato in questo periodo, come è naturale che sia, impazzano. Nessuno in casa bianconera ha però smentito l’eventuale addio del Pipita e già questa è di per sé una notizia. Nedved ha parlato così del possibile addio del centravanti: «Nessuna preoccupazione, vedremo dopo il Mondiale, è un nostro giocatore ed è sotto contratto». Ieri anche Elkann non ha chiuso le porte a una partenza del numero 9: «Il calciomercato, nell’estate in cui si giocano i Mondiali, non è mai cosa semplice. Oggi non ho molto da dire, semplicemente, perchè accade tutto dopo e può davvero accadere qualsiasi cosa» ha detto.

Gonzalo Higuain sta seriamente pensando di lasciare la Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea dell’addio nasce proprio…da lui! Sì, sarebbe stato il Pipita a chiedere alla società di partire. Dopo due anni in bianconero, all’età di 30 anni, il centravanti bianconero non si sente più sicuro di rimanere alla Juventus e sta pensando di lasciare la Vecchia Signora in estate. La Juve, come ha dimostrato il passato, non trattiene mai i suoi calciatori malvolentieri, controvoglia, ed è pronta ad accontentare il giocatore. Con il suo addio, potrebbe arrivare l’assalto a Milinkovic-Savic.