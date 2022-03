Higuain, piovono critiche: «Patetico. Presenza negativa per i compagni»

Higuain criticato duramente dal giocatore dei Chicago Fire. Le parole di Herbers sull’attaccante argentino dell’Inter Miami

Fabian Herbers, giocatore in forza ai Chicago Fire, ha criticato duramente Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, che ha affrontato nella prima giornata di campionato. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Vada al diavolo, è patetico. Scambiare la maglia? Non voglio nulla da lui. Ovviamente la sua presenza in campo si sente ma è negativa per i compagni di squadra: ogni volta che qualcuno fa un passaggio sbagliato o non gli passa la palla, è sempre contrariato. È distruttivo, invece dovrebbe solo cercare di aiutare. È arrogante, il suo linguaggio del corpo è terribile. Non vorrei essere un suo compagno di squadra. Dovresti migliorarli, essere un leader. Sarà una lunghissima stagione per Miami se non cambierà».