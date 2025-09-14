Hojlund si è già preso Napoli, i VOTI dei giornali: «Roba da attaccante puro, bentornato in Italia». Il danese convince all’esordio

Un esordio da sogno per Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli. Nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina, il centravanti danese ha impiegato una sola partita per prendersi la scena e conquistare i suoi nuovi tifosi. Schierato a sorpresa da titolare da Antonio Conte, che lo ha preferito a Lucca, Hojlund ha ripagato la fiducia con una prestazione maiuscola, impreziosita da un gol da attaccante di razza.

L’ex atalantino ha garantito un apporto qualitativo evidente, offrendo profondità e un punto di riferimento costante all’attacco dei campioni d’Italia. La sua rete è stata un manifesto delle sue qualità: un movimento secco per liberarsi della marcatura e una conclusione precisa, eseguita con la freddezza glaciale di un veterano. La sua prova è stata universalmente applaudita dai principali quotidiani sportivi, che oggi in edicola hanno celebrato il suo impatto devastante con voti eccellenti. Un inizio migliore era davvero impossibile da immaginare.

Corriere dello Sport 7,5: Ci sono debutti peggiori. Sì per la capacità di incidere subito, sì per il gol, ma soprattutto perché è sempre un’equazione non risolta per la difesa viola.

Il Mattino 7: Bravo e fortunato. Perché quando dopo due minuti sbaglia un gol già fatto arriva un rigore ad allontanare le sue nubi. Strappi, allunghi, corse verso la porta. Deve solo ritrovare la migliore condizione in fretta. Ma il movimento sul gol del raddoppio è bellissimo, roba da attaccante puro. Di quelli che ti svoltano la stagione.

Gazzetta dello Sport 7,5: Bentornato in Italia: fallisce da mezzo metro il tap-in vincente, poi raddoppia con una giocata da grande attaccante.

Tuttosport 8: Titolare a sorpresa si ripresenta in serie A con un gol da centravanti vero e sarà per questo che sembra già a suo agio nei meccanismi di Conte.

.