Howedes dimentica il Mondiale e premia Federer a Stoccarda – FOTO

Benedikt Howedes oggi a Stoccarda per premiare Roger Federer nella vittoria del titolo Atp 250 in finale contro Raonic

Benedikt Howedes non è presente ai Mondiali 2018 in Russia con la Nazionale della Germania. Il difensore tedesco della Juventus, arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Schalke 04, si sta godendo questi mesi estivi in vacanza e quest’oggi ha anche presenziato alla finale del torneo di tennis ATP 250 di Stoccarda tra Roger Federer e Milos Raonic. Howedes era tra le personalità tedesche scelte dal team organizzatore e ha passato diversi giorni alla Mercedes Cup, vinta oggi in finale da Federer in due set.

L’ex calciatore dello Schalke 04 e oggi alla Juventus ha assistito dal vivo alla finale di oggi, seduto accanto all’ex giocatrice Sabine Lisicki. I due al termine della partita sono scesi sul rettangolo di gioco ed hanno avuto modo di complimentarsi sia con il vincitore che con il finalista. Nei giorni precedenti lo stesso Howedes era stato protagonista di un incontro con Federer a Stoccarda come documentato dalle foto pubblicate su Instagram. Sempre durante questi giorni ha anche ‘giocato’ ad un particolare ‘calcio-tennis’ col connazionale Mischa Zverev.