Hugeux Bologna: «Ecco le raccomandazioni di Motta»

Le parole di Alexandre Hugeux, vice di Thiago Motta al Bologna, prima del calcio d’inizio della partita contro il Sassuolo

Alexandre Hugeux, vice di Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Bologna-Sassuolo. Di seguito le sue parole.

CHE INDICAZIONE GLI HA DATO THIAGO MOTTA – «Da cambiare niente di importante. La cosa decisiva e continuare come abbiamo fatto sempre fatto, poi i giocatori in campo sappiamo che faranno tutto e daranno il massimo».

CHE PREOCCUPAZIONI CI SONO – «Preoccupazioni non ci sono, la cosa difficile sarà continuare a dare tutto, come facciamo in settimana e ora sulla partita».