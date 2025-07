Sputo a Conceicao? La risposta di Huijsen: «Non cercate cose dove non c’è niente»

La risposta di Dean Huijsen allo sputo a Conceicao durante la sfida tra Real Madrid e Juve al mondiale per club: ecco la risposta del difensore

Niente sputo, solo un fraintendimento alimentato dalle immagini virali circolate in rete. Dean Huijsen, difensore del Real Madrid ed ex Juventus, è finito al centro di una bufera social dopo l’ottavo di finale del Mondiale per Club vinto 1-0 dai blancos contro i bianconeri. Un video, diffuso rapidamente online, ha fatto pensare che il ventenne olandese naturalizzato spagnolo avesse sputato contro Francisco Conceição durante un momento di tensione in campo.

Tuttavia, la realtà dei fatti è un’altra, come lo stesso Huijsen ha tenuto a precisare immediatamente attraverso i suoi canali social. «Per favore, non cercate cose dove non c’è niente: chi mi conosce sa che non farei mai una cosa così e non lo farò mai. Ho semplicemente sputato per terra», ha scritto il difensore, respingendo con decisione ogni accusa.

A sostegno della sua versione, è emersa una seconda inquadratura dell’episodio, ripresa da un’angolazione diversa. In quel frame si vede chiaramente che Huijsen si gira e sputa a diversi metri di distanza rispetto a Conceição, senza alcuna intenzione di colpirlo o provocarlo. Il gesto, insomma, è stato solo un’abitudine di gioco male interpretata a causa della prospettiva dell’immagine iniziale.

Un caso montato rapidamente sui social, dove la velocità di diffusione spesso precede la verifica dei fatti. Ma stavolta è stato proprio il protagonista a spegnere le polemiche sul nascere. Huijsen, che sta cercando di ritagliarsi spazio tra i grandi del Real, non intende farsi distrarre da malintesi o accuse infondate. Archiviato l’episodio, ora testa al campo.