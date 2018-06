Esonero Sampaoli? In Argentina parlano di un ammutinamento con Burruchaga pronto a subentrare contro la Nigeria

Un solo punto in due giornate: l’Argentina è a un passo dalla clamorosa eliminazione al Mondiale! Alzi la mano chi l’avrebbe mai detto. Messi e compagni hanno pareggiato con l’Islanda e hanno perso per 0-3 con la Croazia. La sconfitta contro i croati rischia di essere l’ultima partita sulla nazionale argentina per Jorge Sampaoli. La Nazionale ha faticato a trovare una quadra anche nel girone di qualificazione (ha rischiato di non farcela) e sta faticando tantissimo al Mondiale in Russia. Jorge Sampaoli rischia l’esonero già nelle prossime ore!

Stando a quanto riportato da TyC Sport, infatti, i giocatori in blocco avrebbero chiesto l’esonero immediato per il selezionatore. Contro la Nigeria, sfida che potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno (se l’Islanda batte la Nigeria quest’oggi però c’è rischio biscotto all’ultima giornata con la Croazia già qualificata, basterebbe un punto per eliminare gli argentini e in quel modo l’Islanda andrebbe avanti, la Croazia manterrebbe il primo posto) potrebbe esserci spazio per un altro ct: in panchina potrebbe esserci Jorge Burruchaga, campione del mondo a Messico ’86. Argentina sempre più nel caos: rischio esonero per Sampaoli!