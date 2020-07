Iachini: «Stasera è l’ottavo risultato perchè a Roma non abbiamo perso»

Iachini ha parlato ai microfoni di Sky sport dopo la gara vinta contro il Bologna con tre goal di Federico Chiesa in grande forma

SU CHIESA- «Federico è un ragazzo stupendo, non i ha problemi a gestirlo, oggi ho preferito metterlo più vicino alla porta per fargli fare record di goal, lo poteva fare prima ma sono contento per lui. La classifica ci ha spaventato, ci siamo compattato ma dovevamo gestire diverse situazioni. Questo lo considero l’ottavo risultato perchè a Roma non abbiamo perso la partita, con due errori nello stesso episodio. Oggi i ragazzi hanno fatto una grande partita, poi parlerò con la società».