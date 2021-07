Ibra a Donnarumma: «Un anno con me e hai già capito come si vince»

Zlatan Ibrahimovic fa i complimenti alla propria maniera all’ormai ex compagno Donnarumma, campione d’Europa

Zlatan Ibrahimovic ironizza sui social dopo la Coppa d’Europa alzata al cielo dall’Italia. Il centravanti svedese stuzzica l’ormai ex compagno Gianluigi Donnarumma facendogli i complimenti… ma a suo modo.

In una storia su Instagram, lo svedese ha postato una foto ritraente Donnarumma con la Coppa, attribuendosi in un certo senso la paternità di questa vittoria dell’azzurro: «Un anno con me hai già capito. Prego».