Zlatan Ibrahimovic, in campo, non è mai stato poi troppo amichevole con compagni ed avversari: ecco il primo episodio anche in Major League Soccer

Che Ibrahimovic abbia spesso scatti di ira e di violenza è cosa alquanto nota. La storia è piena di episodi in tal senso, ed il centravanti svedese si è fatto conoscere anche dal pubblico americano. Nel corso della sfida tra il suo Los Angeles Galaxy ed il Montreal Impact, infatti, il numero 9 si è reso protagonista di una condotta antisportiva al 39′. Episodio su cui ha fatto chiarezza il Var.

Il calciatore del Montreal, retrocedendo, sfiora appena Ibrahimovic che risponde con uno schiaffo e poi simula di aver colpito u colpo dall’avversario. Il direttore di gara, quindi, raggiunge la postazione per la video review per rivedere quanto accaduto tra i due. Poi ritorna sul terreno di gioco, ammonisce Petrasso ed espelle Ibra. Gli americani, da sempre fautori del fair play e portatori sani di sportività, non vedranno di certo di buon occhio quanto accaduto. Caduta di stile di Zlatan che, a differenza del passato, non l’ha passata liscia vista la presenza del Var in Major League Soccer. Ancor di più perchè portava la fascia da Capitano al braccio.