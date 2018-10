Il Milan sogna il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Gattuso non ha chiuso le porte, contatti in corso

«Gli faccio gli auguri, ma oggi parlo soltanto dei miei giocatori. Questa domanda giratela a Maldini, Leonardo e Scaroni. A 37 anni sa fare ancora gol e gli auguro il meglio» ha detto Rino Gattuso parlando del futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha un contratto fino al 2019 e ha 37 anni ma ha realizzato 20 gol in 24 presenze con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Numeri importanti che hanno fatto suonare un campanello in casa milanista. Il Milan cerca una nuova punta e pensa al clamoroso ritorno di Ibra.

L’opzione non è da scartare. I rossoneri vogliono un terzo attaccante esperto per gennaio e stanno trattando con Raiola per 6 mesi di contratto. Poi Ibra potrebbe andare in Svezia a chiudere la carriera con il Malmö, dove tutto è iniziato. La tentazione c’è. Al momento non sono stati fatti passi in avanti importanti ma qualcosa si è mosso ed è già tanto. Ibra non direbbe di no a un ritorno in rossonero ma bisognerà capire il ruolo nella formazione di Ringhio: accetterebbe di fare la riserva a Higuain? Tante ipotesi ma una cosa è certa: il Milan sogna il ritorno di Re Zlatan.