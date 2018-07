Ibrahimovic e la nostalgia canaglia: «Milanisti, mi mancate tanto» – VIDEO

Milan: Ibrahimovic ha un messaggio per tutti i tifosi…

Non fosse per l’età ormai non più giovanissima, ce ne sarebbe abbastanza per una nuova voce, l’ennesima, di calciomercato: Zlatan Ibrahimovic di ritorno al Milan. Nella stagione dei grandissimi ritorni, se ne potrebbe pure parlare, ma l’attaccante svedese, attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy, non è di sicuro ad oggi obiettivo rossonero per l’attacco. Ibrahimovic però al Milan resta comunque molto legato (e non lo ha mai negato): così lo staff rossonero, approfittando dell’arrivo della squadra a Los Angeles per la tournée americana di queste settimane e della permanenza milanista nel centro tecnico dei Galaxy, che hanno messo le proprie infrastrutture a disposizione per gli allenamenti, ha avvicinato il vecchio amico Zlatan per registrare un suo messaggio rivolto a tutto il popolo milanista ed apparso via social.

«Ciao a tutti i tifosi del Milan, spero che stiate bene. Mi mancate tanto, siete rimasti nel mio cuore. In bocca al lupo, sono sempre con voi! Un grande saluto», le parole pregne di affetto e a quanto pare sincere di Ibrahimovic, che a più riprese ha ammesso di essersi trovato divinamente al Milan e di avere nel cuore i colori rossoneri nonostante le numerose maglie vestite in carriera. Spazio ai sentimentalismi dunque, anche se – ripetiamo – possibilità di mercato all’orizzonte se ne vedono decisamente poche al momento.