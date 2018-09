Icardi in campo 85′ minuti con l’Argentina: «Manca il gol, ma l’infortunio è passato»

Icardi in campo 85 minuti nell’amichevole dell’Argentina contro la Colombia: per lui nessun gol, anche se i problemi fisici dell’ultimo periodo sembrerebbero messi alle spalle

Non è stata di sicuro la miglior partita della sua carriera ma, considerato che non doveva nemmeno giocarla, a Mauro Icardi tutto sommato sta bene così. L’attaccante dell’Inter ieri è sceso in campo nell’amichevole statunitense dell’Argentina contro la Colombia e vi è rimasto per quasi tutta la partita (è uscito solo all’85′): una buona notizia per il capitano nerazzurro, arrivato una settimana fa nel ritiro dell’Albiceleste praticamente mezzo infortunato ed ora decisamente recuperato. Ciò che manca ancora è la gamba: ancora nessun gol in questa stagione per lui (la gara con la Colombia è terminata 0 a 0). «Per me questa è stata comunque una gran gara: mi sono sentito bene e ho fatto quello che l’allenatore mi ha chiesto di fare – ha sentenziato Icardi a fine partita – . L’infortunio è passato: mi sono allenato durante tutta la settimana e oggi non ho avuto fastidi».

Qualche occasione sui piedi dell’attaccante nerazzurro è pure capitata, ma in questo inizio di stagione il rapporto di Maurito col gol sembrerebbe piuttosto complicato… «Ho mancato il gol, ma di pochissimo… Sono felice così, so che prima o poi arriverà pure quello. Sono venuto in Nazionale per confermare il mio impegno, nell’Inter faccio tutto quello che devo fare – ha chiosato Icardi – . Stavo aspettando una chance con l’Argentina, stiamo trasformando questo in un grande gruppo, mi spiace solo non aver giocato i Mondiali. Adesso torno concentrato solo sull’Inter». Se lo augurano anche i tifosi nerazzurri.