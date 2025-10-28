Icardi, parla l'agente dell'attaccante argentino: «Il Capitano del Galatasaray non può essere in scadenza. Ho già ricevuto delle offerte...»

Icardi, l’agente parla dell’argentino: «Non può essere in scadenza. Ho già ricevuto delle offerte…». Tutte le dichiarazioni

Avvistato a Milano insieme alla compagna, Mauro Icardi è tornato al centro delle voci di mercato, alimentando l’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A. In realtà, la presenza dell’attaccante argentino in Lombardia non aveva nulla a che fare con trattative calcistiche: l’ex Inter si trovava a Crema per sottoporsi a terapie dal connazionale Juan Carlos Ghezzi, noto fisioterapista.

Il tema del suo futuro, però, resta caldo. Il contratto che lo lega al Galatasaray scade a giugno 2026, ma già nei prossimi mesi potrebbero aprirsi scenari interessanti. A chiarire la situazione è stato il suo agente, Elio Letterio Pino, che ai microfoni di Gianlucadimarzio.com ha dichiarato: “Aspetteremo fino a dicembre, poi ci riterremo liberi di fare altre scelte”. Un messaggio che suona come un avvertimento al club turco e che lascia aperta la porta a nuove opportunità per l’attaccante argentino.

PAROLE – “Non vi è niente di irrispettoso in quello che dico, ribadisco che il Capitano del Galatasaray non può essere in scadenza, il Club può fare le scelte che ritiene opportune ma un giocatore del suo livello non può rimanere in attesa a lungo. Ho già ricevuto delle offerte importanti sia in Europa e sia fuori dall’Europa, i tifosi del Galatasaray sanno quanto Mauro ami il Galatasaray, ma qui ci sono di mezzo anche scelte che investono la vita privata di un uomo”.

