Icardi-Higuain, il derby del 9

Derby alla ripresa dopo la sosta tra Milan e Inter e duello a distanza Icardi-Higuain. I due bomber pronti a sfidarsi

Il mio miglior nemico. Dopo la sosta si riparte alla grande con il derby di Milano tra Inter e Milan. Una sfida nella sfida Icardi–Higuain. I due, rivali da tempo per una maglia nell’Argentina, si sfideranno per la prima volta nel derby milanese. Maurito è ormai un veterano della stracittadina, per Gonzalo sarà la prima volta. Cinque presenze senza gol nell’Argentina, 2 gettoni in Champions, ma ha già superato i 100 gol in nerazzurro con la precocità dei grandi, Maurito sogna uno sgambetto al Pipita.

Entrambi vogliono le stesse cose: vincere il derby, magari con un loro gol, essere protagonisti nella Nazionale argentina e portare le loro squadre in Europa, in quella che conta. 3 scudetti in Spagna, 2 in Italia, 7 coppe, poi in rete per 6 giornate di fila co­me solo Diego; una tripletta al Mondiale come solo Batistuta e Sta­bile; 31 gol in 75 partite in Nazionale. L’argentino ex Juve, ora al Milan, ha fatto male all’Inter lo scorso aprile in quello che è diventato il match Scudetto per i bianconeri, l’argentino nerazzurro ha realizzato una tripletta al Milan nell’ottobre del 2017. Il derby del tango tra i due grandi 9 è già iniziato.