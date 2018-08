Il Real non molla Icardi. Dalla Spagna: tentativo last minute?

Il Real Madrid cerca una grande punta nelle ultime ore del calciomercato. Secondo gli spagnoli è pronto l’assalto a Icardi

Allarme in casa Real Madrid dopo il ko in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid. L’ambiente madridista si interroga sulla qualità e la completezza della rosa affidata a Lopetegui e secondo i giornali spagnoli, nelle ultime ore del mercato, il club di Florentino Perez potrebbe tentare un nuovo assalto a Mauro Icardi. Il centravanti dell’Inter è ancora un obiettivo del club nerazzurro. Preso atto dell’impossibilità di portare a Madrid uno tra Lewandowski, Cavani e Kane, il club delle merengues potrebbe tentare un tentativo in extremis per Maurito.

Difficile prevedere la partenza di Mauro direzione Real per due motivi: l’Inter non vuole cederlo e farebbe fatica a cederlo al Real Madrid dopo la netta chiusura per Luka Modric. Oltre al 9 argentino, il Real segue Timo Werner del Lipsia e l’ex canterano Rodrigo, ora in forza al Valencia. Il Real avrebbe 300 milioni di euro da investire, destinati inizialmente a Neymar. Difficile arrivare a Icardi, più percorribili le strade che portano al centravanti titolare della Germania, Timo Werner, e allo spagnolo Rodrigo che può andare via per 80 milioni di euro (ha una clausola da 120 milioni di euro).