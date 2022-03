Salernitana, Iervolino: «Crediamo nella salvezza»

Ecco le parole del presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato delle possibilità di salvezza della squadra campana

«Io ci credo, abbiamo preso una leggenda del calcio come Sabatini, anche lui ci crede. Abbiamo ancora otto gare, di cui due da recuperare, per cui ci sono ancora tanti punti in palio e abbiamo la giusta energia e concentrazione. L’ultima partita contro la Juve abbiamo incontrato una squadra fantastica con giocatori stellari, non fa testo. Le ultime tre gare in casa le abbiamo pareggiate e se contassero i punti come nel pugilato probabilmente avremmo meritato di vincerle. Le prestazioni ci sono stare, abbiamo quasi sempre segnato e c’è l’idea di poter far bene nelle prossime gare. Ci siamo dovuti affidare al mercato di riparazione con Sabatini, senza poter programmare ed è stato complicato. Chiaramente se avessimo potuto programmare con ds e mister qualche mese prima sarebbe stato meglio. Avversarie? Dobbiamo combattere con le ultime come Genoa, Cagliari e col Venezia. Le altre hanno qualche punto in più e noi dobbiamo fare la corsa sulle tre che ho detto»