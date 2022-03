Salernitana, Iervolino: «Lo stadio va sfruttato due ore prima e dopo la partita». Ecco le sue parole

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato ai microfoni di Tuttosport ribadendo il suo impegno ed il suo affetto verso la piazza granata. Ecco le sue parole in merito all’impiantistica e alla progettualità in generale:

LO STADIO – «Ci sono due progetti in uno. Il primo è quello di puntare alla squadra cercando di dare stabilità per una permanenza lunga in Serie A, puntando anche sui giovani e sullo scouting. L’altro progetto invece è per la città: stadio infrastrutture sportive, creare un hub per lo sport in osmosi con la città, aperto non solo al calcio. E poi un progetto che implica una trasformazione nel digitale. Stiamo lavorando molto per traghettare la Salernitana nell’industria 4.0, nel metaverso, creando una serie di esperienze immersive che i tifosi potranno vivere. Abbiamo le idee chiare. L’Arechi va rimodernato, nei servizi, nelle aree hospitality, dobbiamo riportare le famiglie allo stadio in un luogo godibile due ore prima e due ore dopo la partita. Lo stadio è bello, vicino al mare e si presta. Per le strutture di allenamento e per la Primavera abbiamo molte scelte e quindi decideremo. La Primavera è un progetto fondamentale anche perché è un progetto sociale per il territorio. La Salernitana deve essere un centro di riferimento per i giovani che vogliono provare a diventare calciatori quindi anche residenza e opportunità di studi. Stiamo lanciando anche un progetto meraviglioso di misurazione delle performance sportive con Technogym. La Campania è tra le regioni più prolifiche per i giovani calciatori».