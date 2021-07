Il c.t. Mancini: «Chiellini e Federica Pellegrini talenti che durano nel tempo»

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini ha paragonato Federica Pellegrini a Giorgio Chiellini, capitano azzurro

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia campione d’Europa, a La Gazzetta dello Sport ha elogiato Federica Pellegrini paragonandola anche a Giorgio Chiellini.

«Complimenti di cuore a Federica perché la quinta finale olimpica è una vera impresa. Tanti hanno talento, pochi sanno coltivarlo negli anni con tanto sacrificio e tanta professionalità per farlo durare. Come il nostro Chiellini… Federica e gli altri atleti olimpici stanno prolungando questa splendida estate azzurra. Da italiano, prima che da c.t., sto tifando con orgoglio per tutti i nostri campioni».