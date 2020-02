Il Clasico secondo Sergio Ramos – VIDEO

Il difensore e capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, spiega a DAZN cosa vuol dire giocare un Clasico. Le sue parole

Lunga intervista concessa a DAZN da parte di Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid (calciatore che ha giocato più Clasici di tutti) spiega cosa vuol dire giocare e vincere un Clasico. Ecco le sue parole.

«La sfida con il Barcellona non è una partita normale. Anche se ci sono tre punti in palio, come in qualsiasi altra partita, sconfiggerli è una grande gioia. La vittoria, di solito ha un impatto molto positivo nel gruppo a livello di umore”. Vincere, però, è quanto mai decisivo in un torneo così equilibrato. “Entrambe le squadre sono consapevoli di quanto sia importante vincere. Dall’inizio della settimana vivi già in un modo diverso. Il Clasico genera molto movimento mediatico, ma questo è anche ciò che rende grande la partita».