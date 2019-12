Il Manchester United tenta Haaland: «Cerchiamo giocatori bravi»

Il Manchester United non molla la presa sul talento del Salisburgo Haaland. Solskjaer: «Ci piace, cerchiamo giocatori bravi»

Il Manchester United prepara l’assalto finale a Erling Haaland, talento del Salisburgo che ha stupito tutti nel corso della fase a gironi di Champions League. L’invito arriva direttamente dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer.

«Haaland mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come club cerchiamo sempre calciatori per migliorare l’organico».