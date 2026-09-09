Il mercato regolamentato rende più visibile il confine tra piattaforme autorizzate e offerta digitale – Calcio News 24

Guardare una partita online è diventato semplice dal punto di vista tecnico. Televisioni connesse, smartphone e computer permettono di raggiungere una diretta da dispositivi molto diversi, ma la facilità di accesso non dice automaticamente chi abbia il diritto di distribuire quel contenuto.

Nel calcio questa distinzione è particolarmente evidente. La stessa partita può essere trasmessa attraverso un servizio che dispone dei relativi diritti oppure comparire su canali che la diffondono senza autorizzazione. Per lo spettatore, quindi, ciò che appare sullo schermo racconta soltanto una parte della storia.

Nel calcio il confine passa dai diritti

La lotta alla pirateria audiovisiva ha reso questa differenza familiare al pubblico sportivo. La campagna contro la pirateria audiovisiva coinvolge Serie A, Serie B e Serie C e punta a sensibilizzare proprio sulla fruizione delle partite attraverso canali privi dei necessari diritti.

Una diretta può essere tecnicamente accessibile e avere una qualità sufficiente per seguire l’incontro senza che questo dica nulla sulla legittimità della distribuzione. Il punto decisivo è chi mette a disposizione il contenuto e se dispone dell’autorizzazione necessaria per farlo.

Per questo il problema non riguarda soltanto la possibilità di aprire un flusso video. Riguarda il percorso che porta la partita dal titolare dei diritti allo spettatore.

Piracy Shield interviene sulla distribuzione illegale

Il contrasto alla pirateria sportiva dispone anche di strumenti specifici. La piattaforma Piracy Shield di AGCOM è stata introdotta per rendere più rapido l’intervento contro la diffusione illecita degli eventi trasmessi in diretta.

Per gli eventi sportivi live, il sistema consente il blocco degli indirizzi e dei domini destinati prevalentemente alla distribuzione illegale dei contenuti protetti entro trenta minuti dalla segnalazione del titolare. La misura agisce quindi sul canale attraverso cui il contenuto viene reso disponibile, non sulla partita in sé.

È una distinzione importante perché mostra quanto l’autorizzazione di una piattaforma dipenda da elementi che non sono immediatamente visibili durante la fruizione. Due flussi possono mostrare la stessa gara, ma avere alle spalle condizioni completamente diverse.

Lo stesso principio assume forme diverse in altri mercati

La separazione tra contenuto disponibile e soggetto autorizzato non riguarda esclusivamente lo sport. Esistono altri servizi digitali nei quali l’accesso al mercato dipende da concessioni o autorizzazioni specifiche, anche se le norme applicabili sono completamente differenti.

La presenza di una sezione dedicata alle slot machine, per esempio, descrive il tipo di contenuto disponibile su una piattaforma di gioco, ma non costituisce da sola un’indicazione sullo status dell’operatore. La categoria mostrata sullo schermo e l’autorizzazione richiesta per offrire il servizio restano due aspetti distinti.

Il confronto serve proprio a evidenziare questa separazione. Un contenuto può essere facilmente riconoscibile dall’utente, mentre le condizioni che ne regolano la distribuzione dipendono dal settore e dalle autorizzazioni previste.

L’aspetto di una piattaforma dice sempre meno

La questione diventa più evidente perché molti servizi digitali utilizzano strutture ormai familiari. Applicazioni, cataloghi, sistemi di ricerca e pagine di accesso possono avere impostazioni simili anche quando appartengono a mercati molto diversi.

Nel calcio la differenza decisiva passa dai diritti audiovisivi. Altrove può riguardare concessioni, licenze o altri requisiti previsti dalla normativa. In nessuno di questi casi la semplice possibilità di utilizzare il servizio sostituisce la verifica del quadro nel quale opera.

La crescita dell’offerta digitale rende quindi meno utile giudicare una piattaforma soltanto dal suo aspetto. Ciò che conta sempre di più è il rapporto tra contenuto, soggetto che lo distribuisce e autorizzazione necessaria.

Disponibile non significa automaticamente autorizzato

Il calcio offre un esempio particolarmente chiaro perché la stessa partita può comparire contemporaneamente attraverso percorsi legali e illegali. Dal punto di vista dello spettatore il contenuto può sembrare identico, mentre cambia completamente il diritto a distribuirlo.

È questa separazione a rendere più visibile il ruolo delle piattaforme autorizzate nei mercati digitali regolamentati. La disponibilità tecnica di un contenuto dice che può essere raggiunto. L’autorizzazione stabilisce invece a quali condizioni può essere offerto.