Il messaggio di Eriksen: «Grazie per la vostra vicinanza, mi sento bene»

Christian Eriksen ha postato sui social un messaggio di ringraziamento per tutte le persone che gli sono state vicine

Dopo il terribile malore avuto in campo, tutto il mondo del calcio e non ha fatto sentire la sua vicinanza a Christian Eriksen. Il danese ora si è ripreso e attraverso i suoi profili social ha voluto ringraziare, facendo anche sapere le sue condizioni, tutte le persone che hanno avuto un pensiero per lui.

«Ciao a tutti! Grazie mille per i vostri dolci e speciali saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. ️Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutto il nostro Paese».