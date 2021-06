Il “nemico” Domenech punta sull’Italia: «Personalità e convinzione, candidata alla vittoria»

L’ex c.t. della Francia Raymond Domenech punta sull’Italia per la vittoria finale dell’Europeo

Raymond Domenech, ex commissario tecnico della Francia che fu battuta dagli Azzurri al Mondiale tedesco del 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha puntato sull’Italia per la vittoria finale di Euro 2020.

«È ormai dichiaratamente una candidata per l’Europeo, mi sembra l’unica Nazionale che conferma il suo status partita dopo partita. Quando le altre rivali fanno venire dei dubbi, l’Italia invece mantiene personalità e convinzione”.