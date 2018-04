Molinaro is back: contro la Lazio festeggerà la 100ª presenza con il Toro

Cristian Molinaro è pronto a tornare in campo dal primo minuto contro la Lazio: rientro che segnerà per lui la centesima presenza in maglia granata

Sessantacinque giorni dopo Cristian Molinaro torna in campo. Il terzino granata infortunatosi il 23 febbraio a seguito di un duro contrasto in allenamento che gli causò la rottura della testa del perone, sarà molto probabilmente titolare contro la Lazio domenica sera. Sospiro di sollievo per i tifosi, ma soprattutto per Walter Mazzarri che di Molinaro ha fatto una pedina fondamentale nel suo scacchiere. Il suo rientro capita ad hoc vista la spinosa situazione sulle fasce granata: Barreca non sta bene, Ansaldi è squalificato e Iago Falque, sul quale si ipotizzava un suo impiego da quinto di centrocampo, è acciaccato. Toccherà dunque all’ex Juve contrastare la Lazio di Simone Inzaghi che del gioco sulle fasce ne ha fatto arma micidiale per scardinare le difese avversarie.

Per Molinaro, inoltre, quella con i capitolini sarà la 100ª presenza con la maglia granata che indossa e difende dalla stagione 2014-2015. Un giocatore che non ruberà l’occhio per le sgroppate sulla fascia o i cross millimetrici per gli attaccanti, ma che è sicuramente entrato nel cuore di tutti i tifosi del Toro per il suo attaccamento e dedizione alla causa. A dispetto di un passato a tinte bianconere.