Il sindaco di Cagliari sul nuovo stadio: «L’opportunità è adesso e non va persa»

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha parlato della possibile costruzione del nuovo stadio per il club rossoblù esortando la regione Sardegna a versare i 50 milioni di euro mancanti per la costruzione dell’impianto. Ecco le sue dichiarazioni riportate da L’Unione Sarda.

PAROLE – «Cagliari e la Sardegna meritano uno stadio per non perdere l’occasione degli Europei 2032 di calcio, per consentire la rigenerazione del Sant’Elia e creare un insieme di opportunità per il quartiere, garantire una casa al nostro Cagliari. L’opportunità è adesso e non va persa. Entro i primi di febbraio dobbiamo siglare la convenzione con FIGC e UEFA altrimenti Cagliari e la Sardegna saranno fuori dagli Europei di calcio. Faccio quindi un appello a tutte le istituzioni, al Presidente, alla giunta, a tutti i consiglieri regionali. Servono 50 milioni, la cifra è importante lo so, ma è un investimento privato di quasi 200 milioni capace di favorire investimenti e far crescere tutta l’isola. Non facciamoci sfuggire questa opportunità».