Il tris dell’Atalanta condanna quasi matematicamente il Benevento alla B

A segno per l’Atalanta Freuler, Barrow e Gomez: i campani sono quasi matematicamente in Serie B

L’Atalanta passeggia sul campo del Benevento. 0-3 e ritorno alla vittoria dopo tre gare (una sconfitta e due pari). Il successo permette alla formazione di Gasperini di raggiungere quota 52 punti in classifica e di restare in piena corsa per un posto in Europa League. Il destino dei giallorossi appare invece ormai segnato: per la retrocessione in B manca solo l’aritmetica. Nonostante un buon inizio di partita, con un’ottima occasione sprecata dal solito Diabate, a passare in vantaggio è l’Atalanta, quando Cristante, servito da uno splendido filtrante di Petagna, offre allo stesso Freuler un pallone solamente da spingere oltre la linea di porta. La rete spegne le Streghe, volenterose ma imprecise e poco incisive in fase offensiva: l’Atalanta controlla le iniziative rivali non correndo più rischi.

Da quel momento in poi è un monologo nerazzurro con le reti di Barrow, la sua prima in Serie A, e Gomez ad arrotondare il risultato. Il sogno del Benevento di permanenza in Serie A è dunque destinato ad infrangersi un anno dopo la promozione.