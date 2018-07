Ilaria D’Amico rivela l’incubo di Buffon: «Non vorrebbe mai sfidare la Juve col PSG»

PSG, Buffon vuole evitare la Juve: lo rivela Ilaria D’Amico

Da quest’anno Ilaria D’Amico sarà il nuovo volto della Champions League targata Sky Sport. La giornalista sportiva probabilmente più famosa d’Italia è però prima di tutto e immancabilmente da qualche anno anche la compagna di Gigi Buffon, neo-portiere del Paris Saint-Germain: proprio colui che, a 40 anni, ha deciso di rilanciare la propria carriera lasciando dopo quasi un ventennio la Juventus con una nuova sfida. Una decisione che ha fatto storcere la bocca a più di qualche tifoso bianconero, considerati i propositi di ritiro di Buffon all’inizio della scorsa stagione, ma che la D’Amico ha voluto in qualche modo spiegare così in una intervista a Tuttosport: «Spesso le nuove sfide dipendono anche dalle cose che si pongono davanti e dipendono da che cosa succede intorno a te. Quando Sky mi ha chiesto di essere la madrina della Champions non ci ho pensato due volte. Stesso discorso per Gigi quando ha avuto la possibilità di proseguire la carriera a Parigi. Voleva rimanere a grandi livelli ma non poteva farlo con la Juventus, la proposta arrivata da Parigi lo ha soddisfatto in pieno. Non ci ha pensato un attimo e ha detto subito sì».

Decisione chiara, anche se resta il legame del portierone con i colori bianconeri. Legame che, a detta di Ilaria, nemmeno il passaggio al PSG potrà mai mutare, anche se di mezzo c’è una coppa di troppo che potrebbe nuovamente unire i due destini… «Il suo rapporto con la Juve era e resta fantastico: ama quei colori e i tifosi amano lui, ma questa è una nuova parentesi. Juve-PSG in Champions? Ha detto proprio “Spero che questo mi venga risparmiato dalla vita” e capisco il suo pensiero perché Gigi è innamorato della Juve, lo sarà per sempre e perché a Torino ha lasciato una parte di cuore e un pezzo di famiglia. Credo ci sia un reciproco rapporto di riconoscenza tra Gigi e la Juventus e credo per questo motivo che mai vorrebbe giocarsi la coppa contro la sua ex squadra. D’altronde un padre non vorrebbe mai vedere due figli che si scontrano per vincere Wimbledon. Lui in questo momento è innamorato del PSG però in cuor suo rimarrà sempre e comunque innamorato della Juventus e percepirà sempre la Juve come casa sua».