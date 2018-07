La Champions League è tornata a Sky e sarà Ilaria D’Amico il volto dell’emittente satellitare per la competizione europea: ecco i motivi della scelta

Rivoluzione in casa Sky. L’emittente satellitare ha acquisito i diritti della Champions League per il triennio 2018-2021 ed è tutto pronto per l’inizio della nuova avventura. Ma emergono dettagli in più sul progetto di Murdoch: dopo aver condotto per quindici anni il programma dedicato alla Serie A, Ilaria D’Amico è pronta a prendere il timone della vetrina dedicata alla Coppa dalle grandi orecchie.

Dagospia rivela che la scelta avrebbe delle motivazioni ben precisa: la conduttrice seguirà il compagno Gianluigi Buffon a Parigi, con l’ex Juventus che ha firmato un contratto biennale con il Paris Saint Germain, e un impegno domenicale sarebbe troppo gravoso, in particolare per le esigenze familiari. Non è ancora stato comunicato chi sarà il volto della Serie A per Sky, mentre si sa già qualcosa sulle mosse della Rai: l’azienda pubblica ha deciso di puntare sull’esperienza di Paola Ferrari, reduce dall’avventura a 90° minuto, affiancata da Alberto Rimedio. Attese conferme ufficiali, ma il percorso è tracciato: la D’Amico dà l’addio alla Serie A, sarà lei la padrona di casa della Champions sull’emittente satellitare…