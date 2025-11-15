Immobile Bologna, l’attaccante fissa la data del rientro in campo: ecco quando tornerà a vestire rossoblù l’ex capitano della Lazio

Ciro Immobile sta finalmente tornando. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dall’inizio del campionato, l’attaccante del Bologna ha dato segnali positivi riguardo al suo rientro.

Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale, ieri Immobile si è sbilanciato durante un evento al Macron Store di Galleria Cavour, dichiarando: « Torno contro l’Udinese » . Proprio con queste paorle, il Corriere di Bologna si è sbilanciato in prima pagina per esaltare il rientro dell’attaccante ex Lazio fermatosi a inizio stagione.

Le sue parole sono state accolte con entusiasmo dai tifosi presenti, che lo hanno festeggiato come un eroe insieme al suo compagno di squadra Jens Odgaard.

Le parole di Immobile sono state un messaggio di speranza per tutti i sostenitori rossoblù, che vedono in questo annuncio una possibilità concreta di vedere nuovamente il capitano in campo. La sosta del campionato potrebbe rappresentare la svolta per la sua stagione, con il ritorno del giocatore che potrebbe dare nuova linfa al Bologna nelle prossime partite.