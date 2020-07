Immobile contro Ronaldo, in palio c’è la Scarpa d’Oro

Juve-Lazio è anche Cristiano Ronaldo contro Ciro Immobile: sfida tra i due bomber con in palio la Scarpa D’Oro

Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile sono uomini in missione. Il primo cerca gol per mettere in sicurezza la nave bianconera, il secondo per tirare fuori quella biancoceleste dalle secche in cui si è infilata. Come spiega La Gazzetta dello Sport i due si sfideranno anche per l’ambitissima Scarpa D’Oro: è il premio al miglior marcatore di tutti i campionati europei, un oggetto di antiquariato che brama sia la stella bianconera sia l’attaccante biancoceleste. Sono gli unici che possono ancora raggiungere la vetta, là dove guarda tutti dall’alto Robert Lewandowski.

Cristiano ne ha già sollevate quattro di Scarpe dorate ed è dieto solo a Messi che ne ha collezionate sei. La classifica della Scarpa d’Oro si calcola moltiplicando per un coefficiente di difficoltà che varia da campionato a campionato (2 nel caso dei tornei “top” come A, Liga, Premier e Bundesliga). In base a questi calcoli, Cristiano è a 56 punti dietro a Immobile (58) e a Lewa, primissimo a 68, visti i 34 gol al Bayern. Al bianconero serviranno sei gol in cinque partire per raggiungere il polacco e sette per superarlo, a Immobile basteranno cinque esultanze per l’aggancio e sei per il sorpasso.