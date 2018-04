Lazio vs. Roma, Immobile insegue Dzeko: capocannoniere in Italia e Europa

È sempre tempo di derby tra Lazio e Roma: Ciro Immobile vuole il titolo di cannoniere in Serie A e Europa League per fare come Edin Dzeko

Ciro Immobile stasera scenderà in campo con la Lazio contro il Salisburgo in Europa League. Sicuramente il primo fine della punta è quello di andare avanti e cercare di vincere il trofeo, ma c’è anche un altro obiettivo da raggiungere, ovverosia eguagliare Edin Dzeko. Il centravanti della Roma è, finora, l’unico giocatore ad aver vinto il titolo di capocannoniere della Serie A e dell’Europa League nella stessa stagione. Sono prese in considerazione solo le edizioni della UEL, quindi dal 2009 in poi, e Dzeko ha ottenuto la doppietta nella passata stagione: otto gol in Europa League, ventinove in Serie A.

Immobile è a quota sei reti in questa UEL, ma ha due partite a disposizione per raggiungere e scavalcare Aritz Aduriz, vero e proprio mostro sacro di questa competizione. L’Athletic Bilbao è stato eliminato e Aduriz si è fermato a otto reti. Il campano è terzo in classifica (secondo è Moraes della Dinamo Kiev, fatta fuori dalla Lazio) e sembra il più accreditato per il titolo di cannoniere europeo, il contendente in gara più vicino è Ocampos del Marsiglia a quattro gol. Immobile potrebbe diventare il primo italiano a centrare la doppietta e potrebbe addirittura fare meglio di Dzeko se vincesse la classifica dei bomber in solitaria: il bosniaco, infatti, è stato capocannoniere assieme a Giuliano dello Zenit.