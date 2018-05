Il triste finale di stagione di Immobile: può perdere scarpa d’oro e titolo capocannoniere

Uscito anzitempo dalla sfida contro il Torino, Ciro Immobile ha paura di perdere Scarpa d’oro, titolo di capocannoniere e Champions con la Lazio: proverà il miracolo

Lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Questo è quanto hanno evidenziato gli esami a cui Ciro Immobile si è sottoposto questa mattina per valutare l’entità dell’infortunio che l’ha obbligato ad uscire anzitempo contro il Toro. 15-20 giorni di stop che, con molta probabilità, significa stagione finita. Il centravanti biancoceleste proverà il miracolo per rientrare contro l’Inter (20 maggio) nell’ultimo turno di campionato ma come sottolinea il dottor Rodia: «Anche un trauma di lieve entità ha bisogno di un determinato numero di giorni per guarire. Non si possono azzerare i naturali tempi biologici».

Finale di stagione che quindi Immobile dovrà viverlo dalla tribuna con il rischio di vedersi sfilare dalla concorrenza titolo di capocannoniere, scarpa d’oro e Champions. Icardi è solo a due gol di distanza dal bomber campano senza contare la terza posizione nella classifica della Scarpa d’oro dopo i mostri sacri Messi e Salah. Toccherà Caicedo a sostituirlo, ma non sarà facile rinunciare ad un cecchino così infallibile che ha risvegliato l’interesse dei grandi club esteri nei suoi confronti. Igli Tare non vuole sentire parlare di mercato, almeno fino alla fine del campionato, ma la possibilità di veder partire sia Immobile che Milinkovic-Savic c’è.