Ciro Immobile, futuro in FIGC possible: Malagò pensa a un ruolo di primo piano per l’ex attaccante da poco ritirato

Nuova vita professionale in arrivo per Ciro Immobile. L’ex centravanti della Lazio, classe 1990, che nelle scorse settimane ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, potrebbe presto intraprendere un percorso dirigenziale all’interno della FIGC.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente federale Giovanni Malagò avrebbe contattato Immobile telefonicamente per sondare la disponibilità a entrare nella struttura della Federazione con un ruolo di primo piano.

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L’idea di Malagò: Immobile nella squadra dirigenziale FIGC

La proposta, definita “pazza idea” dal quotidiano, prevederebbe l’inserimento di Immobile nel gruppo di figure tecniche e dirigenziali che già comprende Claudio Ranieri, Gianfranco Zola, Gabriele Oriali e Antonio Bianchedi.

Un contesto di alto profilo, nel quale l’ex attaccante potrebbe portare esperienza, leadership e conoscenza diretta del calcio italiano e internazionale.

Il contatto telefonico tra Malagò e Immobile non è stato confermato né smentito, ma la volontà del presidente sarebbe quella di coinvolgere l’ex bomber in un progetto più ampio di rinnovamento e rafforzamento della struttura federale.

La carriera di Immobile: un patrimonio di esperienza

Immobile è stato protagonista per oltre un decennio in Serie A e all’estero. Con la Lazio ha vissuto le stagioni più brillanti, diventando uno dei migliori marcatori della storia biancoceleste. In carriera ha indossato anche le maglie di Torino, Genoa, Juventus, Bologna, Pescara e del Paris FC, distinguendosi per continuità realizzativa e spirito di sacrificio.

Con la Nazionale italiana, Immobile ha vinto da titolare l’Europeo del 2021, contribuendo al trionfo azzurro con prestazioni di grande generosità.

Un possibile nuovo capitolo

L’eventuale ingresso in FIGC rappresenterebbe per Immobile un passaggio naturale verso una carriera dirigenziale, valorizzando il suo profilo di uomo squadra e la sua conoscenza del movimento calcistico.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’idea di Malagò diventerà realtà e se l’ex bomber potrà iniziare una nuova avventura al servizio del calcio italiano.



