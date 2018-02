Immobile si sblocca e rilancia la Lazio nella corsa Champions – VIDEO

La Lazio stende il Verona grazie ad una doppietta di Immobile: il bomber si sblocca dopo un mese e mezzo

Ciro Immobile interrompe il digiuno e rilancia la Lazio nella corsa alla Champions League. Una doppietta che mette fine ad un’astinenza che durava da un mese e mezzo, non segnava dalla scorpacciata di gol (4) messi a segno contro la Spal.

Due gol per stendere il Verona che quasi per un’ora resiste agli attacchi biancocelesti prima di cadere sotto i colpi del bomber di Torre Annunziata. Sul primo gol è stato bravo il numero 9 a liberarsi in area e chiudere il tiro sul primo palo senza lasciare scampo a Nicolas. Il secondo lo realizza di testa con un guizzo da vero animale d’area di rigore avventandosi su una respinta imprecisa del portiere gialloblu.