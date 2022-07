Impallomeni: «I giocatori dell’Inter non vogliono andar via perché sanno di poter vincere lo scudetto…». Le parole del giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW dell’Inter. Ecco le parole del giornalista:

«I giocatori non vogliono andar via perché sanno che possono vincere lo Scudetto. Nel calcio non per forza devi giocare con gli esterni. L’Inter può vincere in altri modi e qualcosa dovrà anche inventarsi pure Inzaghi, un sistema alternativo al 3-5-2. C’è una via di mezzo, perché rischi di incartarti in qualche sfida con lo stesso modulo».