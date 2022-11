Impallomeni: «Staccare la spina aiuterà le inseguitrici»

Le parole di Stefano Impallomeni sul campionato arrivato alla sosta: «Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili»

Stefano Impallomeni, ex calciatore di Roma e Parma, sulle frequenze di TMW Radio ha parlato del campionato che è appena andato in sosta. Di seguito le sue parole.

«Sono allo stesso livello. Vedremo il Napoli come reagirà se subirà dei momenti difficili. Certo, staccare la spina ora ha aiutato chi insegue e non il Napoli. L’Inter prende tanti gol ma il secondo miglior attacco. La Juve poi ha un dato mostruoso, la miglior difesa del campionato. Queste vittorie non sono un caso e ha da recuperare tanti giocatori. Allegri ha una squadra da Scudetto, se non lo vince è una notizia. La Juve non si deve esaltare, sta facendo la Juve e prima non lo faceva».