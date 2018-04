Inaugurato UNDICI, il nuovo spazio bianconero allestito in occasione della Milano Design Week

Lo spazio, completamente dedicato alla Juventus, sarà aperto in anteprima italiana dal 17 al 22 aprile

Uno spazio immersivo. Che unisce la passione per il design al tifo bianconero. Un’esperienza del tutto innovativo per entrare in contatto con il mondo Juventus. Si chiama “UNDICI” il branded experience format di Juventus, svelato ieri sera e che per la prima volta sarà raggiungibile, dal 17 al 22 aprile, presso lo spazio di Via Archimede 26 a Milano.L’apertura di questo nuovo spazio fa parte dell’esposizione U-JOINTS, che vede protagonisti design e sport in occasione della Milano Design Week 2018: intorno a una grande panchina circolare, commissionata ad-hoc al designer americano Jonathan Nesci, si sviluppa uno spazio che intende offrire un’esperienza tutta bianconera.

Ieri all’apertura ufficiosa di Undici c’era Federico Bernardeschi che ha parlato così circa il suo rientro: «Scalpito per tornare e voglio accelerare, però ci sono tempi fisiologici da aspettare. Spero di poter essere convocato per le prossime partite. Mi sto allenando con la squadra, purtroppo ci sono ancora dei fastidi che bisogna aspettare facciano il loro corso. Già è un grande successo che mi possa allenare con la squadra senza aver fatto operazioni»