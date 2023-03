Inchiesta Prisma, indagini anche sulla Sampdoria! Gli ultimi dettagli

Inchiesta Prisma, indagini anche sulla Sampdoria! La Procura di Genova si è messa al lavoro: tutti i dettagli

La Procura di Genova sta indagando sui conti della Sampdoria nell’ambito dell’Inchiesta Prisma: Audero, Peeters e Mulé le operazioni incriminate fatte con la Juventus.

Il portiere passò al club blucerchiato per 20 milioni il 29 gennaio 2019. Il giorno dopo Peeters si trasferì per 4 milioni, mentre invece l’affare Mulè si fece il 31 luglio 2019 per 3,5 milioni. I presunti reati da contestare per la società ligure sono comunque parzialmente diversi ripetto a quelli della Juve.