Infantino incita l’Italia: «Mondiali, voglio gli azzurri, datevi una mossa! E su mondiale per club e calendari dico questo»

Gianni Infantino incita l’Italia: «Sono presidente della FIFA da due mondiale e non ci sono mai stati gli azzurri, datevi una mossa!»

Gianni Infantino, presente ieri per la cerimonia di insediamento di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC, ha parlato anche dell’Italia in vista del mondiale nordamericano e del mondiale per club a cui parteciperanno anche Inter e Juve. Di seguito le sue parole, riportate dall’ANSA.

ITALIA AI MONDIALI – «I Mondiali? Da due edizioni sono presidente della FIFA e in entrambi l’Italia non si è qualificata, cosa posso dirvi, datevi una mossa»

MONDIALE PER CLUB E CALENDARI – «Il Mondiale per Club é una competizione bellissima che rimpiazza la vecchia Confederation Cup che aveva poco senso. La Fifa alla fine organizza l’1% delle partite, magari guardiamo chi è responsabile dell’altro 99 prima di togliere quell’ un per cento».