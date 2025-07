Infantino, nuovo piano shock: un Mondiale per Club ogni due anni. Il presidente della FIFA, forte del successo di pubblico del torneo, vuole sfidare la Champions League - Calcio News 24

Il piano shock di Infantino per quanto riguarda il Mondiale per Club. La situazione attuale all’interno del mondo del calcio

Una Coppa del Mondo per Club ogni due anni: questa è la nuova, dirompente idea che, secondo quanto riportato dal media spagnolo El Chiringuito, starebbe prendendo forma nella mente del presidente della FIFA, Gianni Infantino. Un progetto destinato a infiammare ulteriormente il già rovente dibattito sul calendario internazionale e a sfidare apertamente il potere della UEFA.

Mentre la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre sta riscuotendo un notevole successo di pubblico, specialmente in Sud America con record di ascolti in Brasile, la FIFA starebbe già pianificando il passo successivo per rendere la competizione ancora più centrale.

L’attuale torneo, pensato con una cadenza quadriennale, verrebbe così trasformato in un evento biennale. Questa mossa, secondo le indiscrezioni, avrebbe un doppio obiettivo strategico: da un lato, rafforzare il controllo della FIFA sul calendario, e dall’altro, erodere l’egemonia della Champions League come evento calcistico per club più importante dell’anno. L’intenzione sarebbe quella di creare un prodotto di appeal globale, da disputare in località strategiche come Qatar, Marocco o Brasile, aggiungendo una forte dimensione geopolitica e finanziaria al progetto.

Tuttavia, questa “nuova follia” di Infantino, come la definisce la stampa estera, si scontra con le feroci critiche già ricevute per l’attuale formato. Giocatori e allenatori, da Raphinha a Jürgen Klopp, hanno più volte denunciato un ritmo di partite ormai insostenibile.

È quindi quasi certo che questa nuova proposta provocherà la durissima reazione dei sindacati dei calciatori, già sul piede di guerra per un calendario «infernale» che mette a serio rischio la salute degli atleti e la qualità stessa dello spettacolo calcistico.