Infortunati Juve, doppio stop contro il Genoa: si fermano Perin e Vlahovic, il serbo non entra nemmeno in campo! Le loro condizioni fisiche

La vittoria della Juventus contro il Genoa ha lasciato in eredità anche due problemi fisici che preoccupano l’ambiente bianconero. Nel corso della gara dell’Allianz Stadium, infatti, si sono fermati sia Mattia Perin sia Dusan Vlahovic, in una serata che ha costretto Luciano Spalletti a rivedere i piani tra primo e secondo tempo e anche nel reparto offensivo. Le prime indicazioni arrivate dal post partita parlano, in entrambi i casi, di fastidi al polpaccio, ma soltanto gli esami delle prossime ore chiariranno con precisione l’entità dei due stop.

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Per quanto riguarda Perin, il portiere bianconero ha accusato un leggero problema fisico negli ultimi minuti del primo tempo. Dopo una rapida valutazione negli spogliatoi, lo staff medico della Juve ha scelto di non correre rischi e di sostituirlo all’intervallo con Michele Di Gregorio. La decisione è maturata proprio per evitare di aggravare il fastidio al polpaccio, in attesa di approfondimenti medici. Per l’estremo difensore si trattava di una presenza importante, anche perché era tornato titolare in una fase delicata della stagione. Le sue condizioni saranno rivalutate a breve, con l’obiettivo di capire se si tratti solo di un affaticamento o di qualcosa di più serio.

Vlahovic si ferma nel riscaldamento, nuovo allarme per l’attacco bianconero

La seconda cattiva notizia riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non è nemmeno riuscito a entrare in campo contro il Genoa, fermandosi durante il riscaldamento a causa di un fastidio muscolare, ancora una volta localizzato al polpaccio. Le immagini e le cronache del prepartita hanno mostrato il numero 9 rientrare negli spogliatoi con il ghiaccio applicato alla zona interessata, mentre al suo posto è stato poi adattato il piano offensivo della squadra. Anche in questo caso, la Juve aspetta gli esami per capire tempi e natura del problema.

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Juve, attesa per gli esami: le prossime ore saranno decisive

Per Spalletti si tratta quindi di una doppia tegola in un momento importante del campionato. La Juventus spera che sia Perin sia Vlahovic si siano fermati in tempo, evitando complicazioni più pesanti. Le prossime ore saranno decisive per stabilire i tempi di recupero e l’impatto reale di questi due stop sul finale di stagione bianconero.