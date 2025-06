Infortunati Juventus: arrivano buone notizie su Locatelli! Le ultimissime dal ritiro negli USA anche su Bremer e Milik

Infortunati Juventus: arrivano buone notizie su Manuel Locatelli! Le ultime dal ritiro negli USA anche su Bremer e Milik

La Juventus prosegue la preparazione negli Stati Uniti in vista del debutto al Mondiale per Club, previsto nella notte del 19 giugno alle ore 3:00 italiane contro l’Al-Ain. Dalla seduta odierna emergono aggiornamenti rilevanti sul fronte bianconero come appreso da Juventusnews24.

Bremer ha svolto il riscaldamento con i compagni prima di continuare il lavoro personalizzato, seguendo il medesimo programma di ieri. Anche Arkadiusz Milik ha proseguito il percorso individuale con una sessione parzialmente in differenziato. Buone notizie invece per Manuel Locatelli, che ha completato l’intero allenamento, segnale incoraggiante in questo secondo giorno di lavoro della squadra.