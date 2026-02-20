Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres

Infortunati Napoli: De Bruyne è tornato in città, Anguissa punta quella partita. Novità meno rassicuranti per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres

In casa Napoli l’attenzione è divisa tra il campo, con l’imminente sfida all’Atalanta (dove lo scozzese Scott McTominay è in dubbio e si scalda il connazionale Billy Gilmour), e un’infermeria decisamente affollata. La notizia del giorno è il ritorno in città di Kevin De Bruyne.

Il piano per De Bruyne e l’ottimismo per Anguissa

Il fuoriclasse belga rientra oggi nella sua casa di Licola. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi in Belgio per curarsi in seguito a un delicato intervento alla coscia, il fantasista è pronto per l’ultima fase della riabilitazione. Il piano stilato con lo staff medico di Antonio Conte prevede il ritorno in campo per il weekend del 15 marzo contro il Lecce.

Fari puntati anche su Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista è fermo da ben 102 giorni per un fastidioso problema alla schiena. L’obiettivo è averlo a disposizione per la trasferta del 28 febbraio contro il Verona. Se martedì rientrerà in gruppo, l’allarme sarà scongiurato. Sullo sfondo resta la questione del suo rinnovo contrattuale, un dialogo mai interrotto tra la società e il suo entourage.

Di Lorenzo, Rrahmani e Neres: tempi lunghi

Le notizie sono purtroppo meno incoraggianti per il resto dei degenti. Giovanni Di Lorenzo, ha confermato al CT dell’Italia Gennaro Gattuso che non tornerà prima di fine aprile a causa di un doppio problema al ginocchio e al piede, saltando così i delicati playoff Mondiali.

Tempi lunghi anche per Amir Rrahmani e David Neres. Rrahmani, fermatosi per la terza volta in stagione contro la Roma domenica scorsa, punta a fine aprile, ma per entrambi aleggia lo spettro della stagione finita. Le valutazioni definitive dipenderanno anche dalla corsa del Napoli verso l’unico traguardo stagionale rimasto: la qualificazione in Champions League.