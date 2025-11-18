Sampdoria News
Infortunati Sampdoria, brutte notizie per i blucerchiati! Difesa in emergenza contro la Juve Stabia, tutti gli aggiornamenti
Infortunati Sampdoria: Ferrari, pilastro della difesa blucerchiata, si ferma per una lesione al flessore e salterà tre settimane
La preparazione dei blucerchiati si apre con una tegola pesante. Alex Ferrari, colonna della difesa doriana, dovrà fermarsi per almeno tre settimane a causa di un infortunio muscolare. La sua assenza rischia di pesare non poco sui prossimi impegni di campionato, a partire dalla sfida di lunedì 24 novembre contro la Juve Stabia.
L’infortunio e i tempi di recupero
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore si è fermato sabato scorso durante un allenamento per un risentimento al flessore destro. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado che lo costringerà a saltare, con ogni probabilità, le gare contro Juve Stabia, Spezia e Carrarese. Una brutta notizia per mister Angelo Gregucci, che dovrà ridisegnare la retroguardia senza uno dei suoi elementi più affidabili.
Il rientro di Ferrari è ipotizzato per il 12 dicembre, in occasione della trasferta di Palermo. Tuttavia, lo staff medico preferisce mantenere cautela, concentrandosi sul recupero completo per evitare ricadute.
La squadra guarda avanti
Nonostante l’assenza del difensore, la Sampdoria prosegue la preparazione con grande concentrazione. La sfida con la Juve Stabia rappresenta un crocevia importante per le ambizioni in Serie B, e Gregucci dovrà puntare sulla compattezza del gruppo per superare questo momento difficile. L’obiettivo resta chiaro: tornare a fare punti e mantenere alta la fiducia in vista delle prossime sfide.
LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Rinnovo Sampdoria, trattativa ferma per quel calciatore blucerchiato: non c’è ottimismo sulla conclusione positiva… I dettagli
Sampdoria, quel giocatore rischia la maglia da titolare? Le ultimissime sulle possibili scelte di Gregucci
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...