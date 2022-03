Infortuni Lazio, Radu in dubbio per il Venezia: le condizioni del rumeno

Infortuni Lazio, Radu rischia di saltare il Venezia: le condizioni del difensore rumeno a pochi giorni dal match di campionato

Continua la settimana d’avvicinamento della Lazio al Venezia, ma soprattutto continua il lavoro di Manuel Lazzari. Il ragazzo si è rivisto oggi in gruppo per svolgere solo parte della seduta d’allenamento: sarà valutato ancora nei prossimi giorni, ma si candida almeno per un posto in panchina.

Notizie poco buone arrivano invece da Radu, il fastidio al tallone non lo molla e oggi ha svolto solo parte della sessione, dopo un lavoro personalizzato. Cataldi, invece, punta a rientrare direttamente per il derby del 20 marzo.