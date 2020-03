Infortunio Alisson: problema all’anca, out per l’Atletico Madrid

Jurgen Klopp ha confermato che Alisson non sarà disponibile per il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid

Periodo non facile per il Liverpool di Jurgen Klopp. Alisson, infatti, salterà anche la prossima sfida del Liverpool, in programma ad Anfield contro il Bournemouth. E, con ogni probabilità, anche il ritorno di Champions contro l’Atletico in programma ad Anfield mercoledì prossimo.

Jurgen Klopp in conferenza stampa ha fatto chiarezza sulle condizioni del giocatore: «Durante l’allenamento prima della partita col Chelsea ha avuto un piccolo incidente che pensavamo non fosse nulla e che comunque non avrebbe giocato ma sarebbe andato in panchina. Poi abbiamo pensato che non valesse la pena correre rischi e l’abbiamo lasciato a casa, ha svolto degli esami e dalle lastre è uscito qualcosa nella regione dell’anca. Potrebbe fare qualsiasi lavoro in ogni caso, ma per un portiere professionista è una situazione leggermente differente. Ne riparleremo la prossima settimana».