Infortunio Bastoni, ko per il difensore. Ci sarà per Udinese Inter?

Infortunio Bastoni, ecco le condizioni del difensore nerazzurro in vista della prossima sfida di campionato Udinese Inter

Notizie importanti per Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi sul suo profilo X (ex Twitter), il difensore Alessandro Bastoni ha rimediato un leggero affaticamento ai flessori. Le parole del giornalista in vista di Udinese–Inter.

BASTONI – «Allenamento Inter. Tutti in gruppo tranne De Vrij (domani dovrebbe rientrare con i compagni) e Bastoni che ha un leggero affaticamento ai flessori. Tra domani e dopodomani si deciderà se portarlo a Udine».