Infortunio Benzema, subito uno stop con l’Al Hilal: svelata l’entità del problema e i tempi di recupero

1 giorno ago

Benzema Inter Al Ittihad

Infortunio Benzema, subito uno stop con l’Al Hilal: svelata l’entità del problema e i tempi di recupero per l’attaccante francese

Inizia in salita l’avventura di Benzema con l’Al Hilal. Il centravanti ha subito una lesione all’adduttore e dovrà rimanere fermo per circa 15 giorni. Come riportato da Fabrizio Romano, anche Al Dawsari e Al Tambakti hanno riportato problemi muscolari e salteranno inevitabilmente i prossimi impegni ufficiali in calendario.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

PAROLE – «🚨⚠️Karim Benzema sarà fuori per almeno 10-15 giorni a causa di una lesione al muscolo adduttore. Anche l’Al Hilal ha confermato che l’Al-Dawsari ha subito un infortunio, che lo costringerà a rimanere fuori per 3-4 settimane; lesione al bicipite femorale anche per l’Al-Tambakti, che dovrà saltare la prossima partita».

