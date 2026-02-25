Infortunio Benzema, subito uno stop con l’Al Hilal: svelata l’entità del problema e i tempi di recupero per l’attaccante francese

Inizia in salita l’avventura di Benzema con l’Al Hilal. Il centravanti ha subito una lesione all’adduttore e dovrà rimanere fermo per circa 15 giorni. Come riportato da Fabrizio Romano, anche Al Dawsari e Al Tambakti hanno riportato problemi muscolari e salteranno inevitabilmente i prossimi impegni ufficiali in calendario.

🚨⚠️ Karim Benzema will be out for minimum 10 to 15 days with adductor muscle injury.



Al Hilal also confirm Al-Dawsari suffered an injury, out for 3-4 weeks; hamstring injury also for Al-Tambakti, out for the next game. pic.twitter.com/5BesnhYSKq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026

